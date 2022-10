Litige foncier entre le Sénégal et la Guinée : le Frapp tire sur la sonnette d'alarme au sujet du problème foncier de la commune de Goudomp.

Le débat récurrent sur la question foncière est relancé avec un litige dans la commune de Goudomp (entre deux villages frontaliers du Sénégal et de la Guinée). Les paysans du village de Goudomp dénoncent « l’accaparement » de leurs terres par le village voisin de la Guinée. Lors d'une conférence de presse, ce jeudi au siège du Frapp, le secrétaire général du mouvement Frapp tire sur la sonnette d'alarme et demande aux deux pays voisins de régler le problème de la limitation de la frontière une fois pour toutes, avant qu'il ne soit trop tard.



Selon le SG du Frapp, la borne 134 est le seul et unique problème du litige foncier entre les deux pays voisins et d'après lui, beaucoup de conflits viennent des litiges fonciers, jusqu'à causer des guerres entre voisins ou entre pays.



Mme Sadio, présidente du mouvement, affirme que le problème existe depuis 2006. "Les voisins de la Guinée, du village de Tiguy viennent jusqu'à 5 kilomètres du Sénégal pour cultiver une chose que leurs voisins du village de Koussy dans la commune de Goudomp refusent catégoriquement"



Pour rappel, "le préfet de Goudomp, à la tête de la commission sous-régionale de gestion des frontières, s’est récemment rendu à Tiguy, village de Guinée-Bissau, pour jeter les bases d’une entente entre les populations de cette localité et celles du village de Koussy au Sénégal qui se disputent un lopin de terre depuis longtemps... »



Elle terminera par affirmer que l'objet de cette conférence de presse est d'alerter les autorités pour qu'elles prennent enfin leurs responsabilités...