Litige avec le Jaraaf et relégation en Ligue 2 : Le Stade de Mbour va saisir le TAS !

À travers un communiqué officiel, le Stade de Mbour a réagi avec fermeté à la décision de la Commission des Recours de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) concernant l'affaire de la licence du footballeur Ababacar Sarr. Une sanction qui les condamne à la relégation en Ligue 2 suite à des retraits de points et qui sauve directement le Casa Sport qui était en position de relégation.

Dans un communiqué, le club Mbourois a annoncé qu'il allait saisir le Tribunal Arbitral du Sport (TAS.)

« C'est avec tristesse et consternation que le Stade de Mbour a pris connaissance de la décision N°7 2023/2024 de la commission de recours de la FSF. En effet, le Stade de Mbour s'indigne avec la dernière énergie de la légèreté avec laquelle cette décision a été prise en se basant sur les dires de Abdoulaye Ndiaye, ancien secrétaire administratif du Jaraaf et non sur les faits qu'il devait justifier. L'informatique est une science exacte. Les saisies sont datées et archivées. Abdoulaye aurait dû prouver ses allégations de pré-enregistrement par la production d'éléments comme cela a été le cas avec la capture d'écran de la date d'enregistrement de la licence le 16 novembre », fustigent les dirigeants Mbourois.

D’après eux : « La commission aurait pu s'adjoindre un informaticien pour comprendre ou vérifier les dires ou questionner la FIFA sur les propos de Abdoulaye Ndiaye. Enfin last but not least, il faut que la commission nous dise à quelle date la licence a été saisie. Nulle part dans la décision la date de saisie n'est mentionnée alors qu'elle est à la base de la décision. En tout état de cause, le Stade de Mbour va saisir le TAS pour être rétabli dans ses droits. Le football sénégalais ne mérite pas cette mascarade qui foule au pied les codes et règlements qui gouvernent le football », déplorent les Mbourois.