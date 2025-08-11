Linguère : Deux accidents mortels en quelques heures

Le département de Linguère a été endeuillé ce dimanche par deux accidents de la route qui ont fait deux morts en l’espace de quelques heures.



Un automobiliste tué par une camionnette



Vers 5 heures du matin, au niveau du village de Mbacké Djolof, un automobiliste, O. Seck, est décédé sur le coup. Son véhicule, en panne sur la route, a été violemment percuté par une camionnette conduite par N. Sow, 30 ans. Les sapeurs-pompiers ont transporté le corps à la morgue du centre de santé Élisabeth Diouf de Dahra après le constat de la gendarmerie.



Un motard fauché par un camion



Quelques heures plus tard, un second accident mortel s'est produit au rond-point central de Linguère. Un conducteur de moto-taxi, S.L., 23 ans, a perdu le contrôle de son engin en tentant de dépasser un camion. Il a glissé et a été percuté par le poids lourd. La victime est décédée sur place et son corps a été déposé à la morgue de l’hôpital Maguette Lo. Le chauffeur du camion, B.F., a été interpellé par la police pour homicide involontaire.