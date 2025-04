Licenciements "arbitraires ou abusifs" : Le directeur du travail, Karim Cissé, apporte des éclaircissements

La Direction générale du travail et de la sécurité sociale s’est prononcée sur les licenciements abusifs constatés ces derniers temps. Selon le directeur général, Karim Cissé, leur engagement s’inscrit dans une volonté de sécuriser, de créer et promouvoir l’emploi. Ces propos ont été tenus ce matin lors d’un petit-déjeuner de presse organisé en prélude à la quatrième édition de la conférence sociale. D’après lui, la plupart des cas évoqués dans les médias ont été examinés, car tous les travailleurs concernés se sont présentés à l’inspection du travail. Si l’on s’en tient à ses propos, ces licenciements se présentent sous plusieurs formes. À ce sujet, il affirme que dans certains cas, les contrats à durée déterminée sont arrivés à terme. Cela fait suite à une étude menée par l’inspection du travail.



Pour autant, il confirme également l’existence d’un plan social avec des départs négociés et des protocoles signés entre les deux parties devant l’inspection du travail. Autrement, il a rappelé aux travailleurs de déposer une requête auprès de l’inspection du travail en cas d'illégitimité, afin de constater la conciliation sur un procès-verbal ou une non-conciliation. Dans ce dernier cas, le dossier sera transmis au tribunal du travail.