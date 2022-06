Libération de Cheikh Omar Diagne : Le COLICOD donne rendez-vous samedi prochain à la Place de la nation.

Le Collectif pour la Libération de Cheikh Omar Diagne (COLICOD) a tenu une conférence de presse ce jeudi 09 juin 2022 pour revenir sur l’arrestation qu’il juge arbitraire du Professeur. L’information à retenir c’est qu'il compte se mobiliser pour une grande manifestation qui sera organisée le samedi 11 juin à partir de 14H à Place de la nation.

«L’instrumentalisation de cette justice est plus que visible, une justice à deux vitesses. Il est juste condamné parce qu’il dérange le gouvernement du Sénégal et il mène un combat de principe...», ont-ils déclaré.



Arrêté depuis le 07 Avril, Cheikh Oumar Diagne a subi des agressions et des violences policières, torturés par le régime en place. Il interpelle la société civile et leur demande de sortir de leur silence, dénoncent ses camarades.



Ils termineront par appeler toute la population sénégalaise, à un grand regroupement pour lutter contre l'injustice et dire non à l'évolution de l'agenda LGBT...