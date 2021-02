Levée du corps de Abdou Aziz Mbaye : « Il était un brillant intellectuel scientifique » (Dr Massamba Guèye)

Abdou Aziz Mbaye, décédé ce mercredi 3 février des suites d’une maladie repose désormais au cimetière musulman de Yoff. La levée du corps qui a eu lieu au environ de 15 heures, a vu la présence des membres de sa famille, collaborateurs et anciens collègues. Parmi eux figure le professeur Massamba Gueye. Venu accompagner l’homme qui l’a nommé responsable de la direction de Sorano, l’écrivain a rendu hommage à son ami. Ainsi, il agrée le travail de titan que l’ancien ministre de la culture a abattu lors du sommet de la francophonie. Poursuivant, il n’a pas manqué de soulever la volonté de l’ancien ministre de la culture pour faire de telle sorte que « le Sénégal se réconcilie avec son patrimoine ».



Témoignant sur les valeurs et qualités du défunt, le professeur Massamba Guèye témoigne que « Abdou Aziz était un brillant intellectuel ». « Il appuyait beaucoup les projets de développement un peu partout dans le monde et plus particulièrement au Sénégal », a-t-il ajouté avant de prodiguer des prières pour l’illustre disparu...