Levée du corps d’El Hadji Elimane Ndour : le gouvernement présente ses condoléances par la voix du Secrétaire d’État à la Culture

Le décès d’El Hadji Elimane Ndour, père de Youssou Ndour, survenu ce mercredi 19 février 2025 à l’Hôpital Principal de Dakar à l’âge de 98 ans, a provoqué une vive émotion au sein de la communauté sénégalaise. La levée du corps a eu lieu ce jeudi 20 février dans le même établissement hospitalier, en présence de la famille endeuillée, de nombreuses personnalités du monde de la culture, de la musique, ainsi que de représentants du gouvernement. Parmi eux figurait Bacary Sarr, Secrétaire d’État à la Culture, représentant le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.



Dans son allocution, Bacary Sarr a exprimé les condoléances du gouvernement à la famille Ndour, au nom du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, du Premier ministre Ousmane Sonko et de la ministre de la Culture, Khady Diene Gaye. Il a également rendu un vibrant hommage à El Hadji Elimane Ndour, soulignant que « le Sénégal et l’Afrique tout entière ont perdu un homme d’une grande sagesse, dont l’héritage et la baraka se perpétuent à travers sa progéniture, bénéficiant ainsi au Sénégal mais aussi à de nombreuses personnes. »