Levée du corps d'Amadou Tidiane Wane : Ses amis et proches se souviennent d'un homme de conviction au discours unificateur...

Une cérémonie de levée du corps a été organisée ce mardi, en fin d'après-midi, à l'hôpital militaire de Ouakam, en guise d'hommage à Amadou Tidiane Wane, décédé ce lundi.



Ancien directeur général de la société de développement agricole et industriel du Sénégal (SODAGRI) et maire de Kanel pendant une dizaine d'années, il a reçu les prières de ses proches. Mais, aussi énormément de témoignages relevant la grande humilité, le caractère rassembleur et les fortes convictions qui ont rythmé son existence riche en enseignements.



Son enterrement est prévue le mercredi, dans sa ville natale à Lao (Kanel, Matam.)