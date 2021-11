Levée d’immunité parlementaire / Serigne Cheikh Mbacké Bara Doly : « Nous attendons la suite… »

Le président du groupe parlementaire « Liberté et Démocratie » n’applaudira pas de sitôt. Pour ce qui concerne la levée de l’immunité parlementaire des deux députés Boubacar Villiemmbo Biaye et Elhadj Mamadou Sall, le député de l’opposition reste sur ses gardes pour ne pas avoir de surprise.



« Nous avons avons voté pour la levée de leur immunité parlementaire. C’est tout à fait normal. Mais nous attendons la suite car, ce n’est que le début du commencement », a soutenu le président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie.