Lettre à Me El Hadj Diouf : L’association des victimes du Joola brocarde l’avocat

C’est en conférence de presse que l’Association des familles de victimes du naufrage du bateau « Le Joola » a répondu sèchement à Me El Hadj Diouf. Sylvie Diédhiou, orpheline du Joola, qui portait la voix de l’association s'en est pris vertement à l’avocat.





« Le 20 janvier 2023 lors de l’émission télévisée Jakaarlo à la Tfm que vous avez dévoyée de son essence, vous avez malencontreusement soutenu à travers vos propos diffamatoires de bas étage, sans éducation et éthique, (nous citons) : les passagers du Joola sont responsables de leurs propres morts ; car nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », rappelle l’orpheline.



Propos qui ont fini de déclencher l'ire des concernés : « vous aviez déjà jugé et condamné dangereusement sans procès avec des propos faits à charge sans aucune compétence à l’encontre de 2.000 victimes qui gisent toujours au fond de l’océan… Ces propos sont une insulte gravissime à l’endroit des victimes de la plus grande tragédie de l’histoire de l’humanité et des milliers de familles qui souffrent le martyre », largue la dame qui poursuit : « En 2002, vous souteniez : je vais porter plainte contre l’État car j’ai 300 familles derrière moi. Vous vous êtes porté volontaire avec une intention malsaine et foncièrement malhonnête, d’être l’avocat des familles du Joola en les regroupant par groupe de 10 moyennant 1.000.000 f CFA par famille pour défendre ces victimes que vous considérez aujourd'hui comme responsables de leur propre mort… », déplore l’orpheline.