Les ventes mondiales de Tesla en baisse de 13,5% au deuxième trimestre

Les ventes mondiales du constructeur automobile Tesla ont reculé de 13,5% au deuxième trimestre dans un contexte de concurrence accrue et de contrecoup de la collaboration de son patron Elon Musk avec l'administration de Donald Trump.



Le spécialiste des véhicules électriques a remis 384.122 véhicules à leurs propriétaires entre avril et juin, contre 443.956 sur la même période de 2024, a-t-il annoncé mercredi sur son site internet. Son action bondissait dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, ce repli ayant été anticipé par les analystes.