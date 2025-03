Les obligations en dollars du Sénégal plongent après la dégradation de sa notation par S&P

DakarActu – Les obligations en dollars du Sénégal ont subi une forte baisse ce lundi, selon un rapport de l’agence Bloomberg lue par DakarActu. Cette chute fait suite à la décision de S&P Global Ratings de dégrader la note de crédit souveraine du pays, la faisant entrer en territoire indésirable pour les investisseurs.

Les obligations sénégalaises à échéance 2031 ont reculé de 0,3 %, tombant à 87,44 cents pour un dollar, tandis que celles arrivant à maturité en 2048 ont perdu 0,2 %, s’établissant à 67,17 cents pour un dollar. Ces mouvements reflètent la perte de confiance des marchés financiers après l’annonce de S&P.

Vendredi dernier, l’agence de notation a abaissé d’un cran la note de change à long terme du Sénégal, la faisant passer à B, soit cinq niveaux en dessous du seuil d’investissement. Cette décision s’appuie sur les résultats d’un audit récent révélant une détérioration plus importante que prévu des finances publiques du pays.

Cette dégradation intervient peu après celle opérée par Moody’s Investors Service, qui avait rétrogradé la note du Sénégal de deux crans à B3 le mois dernier. Ces révisions successives soulignent les difficultés économiques croissantes auxquelles le pays est confronté.

Selon un rapport de la Cour des comptes du Sénégal, la dette publique du pays a bondi pour atteindre 99,7 % du PIB en 2023, contre 65,6 % en 2019. Par ailleurs, le déficit budgétaire a été réévalué à 12,3 % du PIB pour l’année 2023, un chiffre bien supérieur aux 4,9 % initialement annoncés par l’ancienne administration.

Dans son analyse, S&P a indiqué que les déficits budgétaires enregistrés entre 2019 et 2023 étaient désormais deux fois plus élevés que les niveaux moyens précédents. L’agence prévoit que la dette du Sénégal se maintiendra autour de 100 % du PIB dans les années à venir, limitant ainsi la flexibilité budgétaire du gouvernement. Le déficit budgétaire devrait quant à lui se stabiliser autour de 6,5 % du PIB entre 2025 et 2028.