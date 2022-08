Les chiffres des cas de noyade à Guédiawaye en 2021 : « 34 dénombrés dont 18 entre mars et juin »

Des familles souvent éplorées par la recrudescence des cas de noyade à Dakar surtout en période de forte canicule. Dans la banlieue de Dakar, particulièrement à Guédiawaye, les jeunes sont en permanence à la plage de Malibu très connue pas seulement de par la brise de mer, mais aussi par les nombreux cas de noyade qui y sont enregistrés. C’est d’ailleurs une plage interdite mais toujours très fréquentée.



En terme de statistiques, les autorités locales en partenariat avec les sapeurs-pompiers et des maîtres-nageurs ont pu enregistrer en 2021, plus d'une cinquantaine de personnes qui ont perdu la vie par noyade dans la région de Dakar et sa banlieue. Aussi, à Guédiawaye spécifiquement, la moitié des cas enregistrés sont intervenus au mois de Juin.



Le département de Guédiawaye a dénombré 34 cas de noyade dont 18 décès entre Mars et Juin. Donc, Guédiawaye représente plus d’un tiers des cas de noyade.







En réponse à ce désastre, l’observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique dirigé par Cheikh Oumar Sy, a initié un atelier avec son partenaire IBP et la ville de Guédiawaye dans le cadre de son programme « Taggat Ndaw Yi ak Jigeen Yi », pour parler concrètement de la problématique des noyades à Guédiawaye. L’atelier est axé principalement sur le partage de la problématique avec les acteurs communautaires susceptibles d’intervenir dans la prise en charge de la question (Élus locaux, ASC, Scouts, Croix-Rouge, sapeurs-pompiers, Maîtres-nageurs, police, service national de l’hygiène pour trouver des mécanismes pouvant éviter ces drames répétitifs...