Les boulangers se radicalisent : arrêt collectif de la production de pain le mardi, mercredi et jeudi.

Le secteur de la boulangerie, dans le cadre d’un point de presse tenu ce lundi, a rappelé le respect des accords conclus avec l’État du Sénégal depuis les assises. C’est par la voix de Ndéné Ndiaye, le secrétaire général de la fédération nationale des boulangers du Sénégal qu’ils se sont exprimés pour leurs malheurs et frustrations.



« On ne peut poursuivre la production de pain à perte. Plus de deux (200) réunions en 4 ans ont prouvé notre patience et notre dévouement pour les consommateurs sénégalais. Elles ont permis de conforter nos convictions dans le dialogue et la recherche de consensus. Elles nous ont amené à taire pendant 4 ans la vérité du prix du pain », a-t-il dénoncé.



Sur ce, la FNBS et le RBS ont annoncé que les conditions actuelles de production ne permettent plus aux boulangers du Sénégal de répondre à la demande nationale.



En effet, ils décrètent un arrêt collectif et national de production de pain du mardi 09 au jeudi 11 novembre 2021. Ce mot d’ordre, disent-ils, est irrévocable, et d’autres démarches vont s’en suivre si le gouvernement ne réagit pas.



Ils exigent que l'État du Sénégal procède à la révision de la structure de prix du pain à 1 FCFA le gramme et le référencement de nouveaux formats adaptés à la rentabilité de la production, à l'application de la réglementation sur la production et distribution de pain qui pose des exigences non négociables en matière de livraison et de vente dans les boutiques.

Mais aussi, le règlement urgent et sans délai des revendications des Meuniers sur le prix de la farine, désormais exposé à une spéculation dangereuse pour l'ensemble des acteurs de la filière.



Cependant, ils précisent que cette décision d'arrêt de production, est un avertissement des acteurs économiques de la boulangerie sénégalaise qui sont attachés à leur profession, à leur mission sociale et à leur survie économique.