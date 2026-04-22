Les États-Unis saluent un projet « exemplaire » et promettent un soutien financier additionnel sur le Port Bargny-Sendou

Lors de la visite du Sous-secrétaire d'État adjoint américain Richard C. Michaels au Port de Bargny-Sendou, le conseiller commercial de l’ambassade des États Unis, Jake Miner, a livré une déclaration forte qui confirme l’intérêt croissant de Washington pour les infrastructures sénégalaises. Face à la presse, il a mis en avant un modèle de financement combinant secteur public et privé américain, qualifiant le projet de « parfait exemple » de coopération économique internationale réussie. Initié en 2015 grâce à un appui de l’Agence américaine pour le commerce et le développement (USTDA), le port attire aujourd’hui des investissements privés estimés à environ 400 millions de dollars.
Mais au delà des montants déjà engagés, un nouveau cap pourrait être franchi. Jake Miner a révélé que des discussions sont en cours pour mobiliser près de 200 millions de dollars supplémentaires afin d’achever le projet. Cette perspective s’inscrit dans une stratégie plus large des États-Unis visant à renforcer leur présence économique en Afrique à travers des partenariats structurants. Il a également cité plusieurs entreprises américaines déjà bien implantées au Sénégal, actives dans les secteurs de l’énergie, des hydrocarbures et de l’agroalimentaire, illustrant une coopération économique concrète et diversifiée.
Tout en soulignant les opportunités, le diplomate a insisté sur la prise en compte des enjeux environnementaux dès les premières phases du projet, notamment à travers les études de faisabilité financées par l’USTDA. Saluant la collaboration avec les autorités portuaires, il a également mis en avant la qualité du partenariat local.
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