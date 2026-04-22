Les États-Unis saluent un projet « exemplaire » et promettent un soutien financier additionnel sur le Port Bargny-Sendou

Lors de la visite du Sous-secrétaire d'État adjoint américain Richard C. Michaels au Port de Bargny-Sendou, le conseiller commercial de l’ambassade des États Unis, Jake Miner, a livré une déclaration forte qui confirme l’intérêt croissant de Washington pour les infrastructures sénégalaises. Face à la presse, il a mis en avant un modèle de financement combinant secteur public et privé américain, qualifiant le projet de « parfait exemple » de coopération économique internationale réussie. Initié en 2015 grâce à un appui de l’Agence américaine pour le commerce et le développement (USTDA), le port attire aujourd’hui des investissements privés estimés à environ 400 millions de dollars.







Mais au delà des montants déjà engagés, un nouveau cap pourrait être franchi. Jake Miner a révélé que des discussions sont en cours pour mobiliser près de 200 millions de dollars supplémentaires afin d’achever le projet. Cette perspective s’inscrit dans une stratégie plus large des États-Unis visant à renforcer leur présence économique en Afrique à travers des partenariats structurants. Il a également cité plusieurs entreprises américaines déjà bien implantées au Sénégal, actives dans les secteurs de l’énergie, des hydrocarbures et de l’agroalimentaire, illustrant une coopération économique concrète et diversifiée.

