Législatives2022 : Astou Ndiaye rencontre les chefs de village et les Imams de la commune de Ndiaffate et promet...

Astou Ndiaye poursuit sa campagne électorale dans le département de Kaolack.



Ce matin, elle a reçu les chefs de village et les Imams de la commune de Ndiaffate. Ces derniers, après avoir formulé des prières pour leur maire, ont à l'unanimité promis de sensibiliser la population pour que la coalition du président Macky Sall puisse remporter ces élections dans cette commune comme à l'accoutumée.



La tête de liste départementale de Bby à Kaolack a promis pour sa part de défendre la cause de Kaolack à la prochaine législature.



D'après elle, il faudra porter le plaidoyer pour que le quota de Kaolack en terme d'intrants et d'emplois pour la jeunesse puisse être revu à la hausse. Et que les moyens pour l'assainissement de Kaolack soient davantage renforcés, etc...