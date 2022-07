Législatives2002 : Pape Mahawa Diouf appelle au calme et la sérénité.

Après avoir voté à l'école Japonaise de Nord Foire, Pape Mahawa Diouf appelle les populations à rester calmes et sereines. Selon lui, le Sénégal est un pays de démocratie, « les Sénégalais sortiront et voteront dans la paix. Le choix revient au peuple et il sera constaté le soir et demain nous irons au travail », a-t-il dit.