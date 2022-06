Législatives / Investitures à Thiès : Le maire Mbaye Dione remercie les Présidents Macky Sall et Moustapha Niasse et promet une large victoire à BBY…

En marge de la cérémonie d’installation de la Plateforme "Femmes des Collectivités Minières (FCM)", le Maire Mbaye Dione s’est prononcé sur les prochaines élections législatives du 31 juillet 2022.



Accompagné de Amy Tine, conseillère municipale et présidente des jeunesses féminines progressistes de la Commune de Ngoundiane, investie deuxième sur la liste de Benno Bokk Yakaar (BBY) du Département de Thiès, le responsable local de la Coalition présidentielle s’est félicité du choix porté sur une fille de Ngoundiane.



Il a vivement remercié les présidents Moustapha Niasse, Secrétaire général de l’AFP et le Président Macky Sall, président de la Coalition BBY d’avoir choisi une camarade de l’AFP de Ngoundiane parmi les nombreux candidats à l’investiture de BBY. Alors que tout le monde attendait l’investiture du maire Mbaye Dione qui a largement contribué à la victoire de BBY dans le département de Thiès lors des dernières élections territoriales avec un score de 65% réalisé à Ngoundiane, ce dernier avait choisi de proposer les candidatures pour le compte de l’AFP de Monsieur Mbaye Sarr, son adjoint au niveau de la section AFP de Ngoundiane et celle de Amy Tine, Responsable des jeunesses féminines de ladite section.



Finalement le choix s’est portée sur la femme qui est militante respectueuse et engagée derrière le maire Mbaye Dione, depuis plusieurs années. C’est pourquoi le Maire a lancé un appel à toute la population de Ngoundiane et plus particulièrement à sa jeunesse pour une large victoire de BBY au soir du 31 juillet 2022.



Mieux, il s'est engagé à mobiliser toutes ses forces pour assurer une victoire écrasante à BBY dans l’ensemble du Département de Thiès afin de contribuer à offrir au Président Macky Sall, une majorité confortable à l’Assemblée nationale.



Sur la question relative au rejet par la DGE et le Conseil Constitutionnel de certaines listes aux élections législatives, le Maire Mbaye Dione demande à tous les acteurs de se conformer aux dispositions de la loi électorale sinon, il ne sert à rien de voter des lois si on ne peut pas les appliquer. Il a fini en lançant un appel à plus de respect des institutions de la République à tous les acteurs dont principalement à une certaine opposition qui se distingue dangereusement dans un discours irresponsable et antirépublicain...