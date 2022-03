Législatives / : Aboubacar Sadikh Bèye veut aller à la rencontre des autres leaders et fustige la gestion de Cheikh Guèye.

À quelques mois des élections législatives du 31 juillet 2022, les jeunes de la commune de Dieuppeul-Derklé ont réussi l’union de la famille présidentielle de la commune pour une victoire lors des prochaines élections. Un geste apprécié par tous les leaders de la localité.



Le patron du Port autonome de Dakar se réjouit de la présence des leaders de la famille du président Macky Sall. Dieuppeul-Derklé est une commune qui mérite d'autres personnes et la population va rectifier ses erreurs. Il déplore la façon de gérer la commune et dénonce les licenciements et la rétrogradation de certaines personnes qui travaillent dans la commune depuis plus de 30 ans.



Il termine par affirmer qu’il ira à la rencontre des autres leaders de Benno dont Birane Ngom, « parce que nous tous, nous travaillons pour le président Macky Sall », dira t-il.