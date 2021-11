Leadership politique : la 14ème promotion de la fondation FES incitée à davantage de culture démocratique.

Les jeunes acteurs politiques de la 14ème promotion du programme Leadership politique de la Fondation Friedrich Ebert ont reçu leurs diplômes, ce 6 novembre, à l’auditorium de la maison de la presse.

Ces jeunes engagés dans le champ politique et qui ont bénéficié d’une capacitation en matière de leadership politique sont venus de différents partis politiques et ou organisations non gouvernementales ainsi que de la société civile. Ils ont magnifié l’intérêt de la formation et ont promis de jouer leur rôle pour une meilleure démocratie au Sénégal.

Plusieurs personnalités politiques ont pris part à la cérémonie de remise des attestations notamment le président du parti LDR Yessal, Modou Diagne Fada qui a représenté les organisations participantes.