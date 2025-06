Le refus par Israël d'une délégation arabe en Cisjordanie "illustre son rejet" du processus de paix (ministre saoudien)

Le refus par Israël de la visite d'une délégation arabe en Cisjordanie occupée "illustre son rejet de la voie diplomatique vers la paix", a déclaré dimanche à Amman le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Fayçal ben Farhane Al Saoud.



Lors d'une conférence de presse avec ses homologues jordanien, égyptien et bahreïni, après une réunion en visioconférence avec le président palestinien Mahmoud Abbas, le prince Fayçal a estimé que "le refus par Israël" de cette visite "illustre et confirme son extrémisme et son rejet de toute tentative sérieuse d'engagement dans une voie diplomatique vers la paix (...) Il est clair qu'ils ne veulent que la violence".