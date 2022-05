Le plus grand navire-hôpital civil du monde fait ses débuts à Dakar

Le Global Mercy, plus grand navire-hôpital civil du monde, fait ses débuts en Afrique dans le port de Dakar, où il restera quatre semaines pour former des professionnels de santé. Ce géant - mesurant 174 mètres de long sur 28,6 mètres de large et comprenant 12 ponts - est arrivé vendredi dans le port de la capitale sénégalaise et y restera quatre semaines jusqu'à fin juin, avant de revenir en 2023 pour offrir des soins chirurgicaux aux populations démunies.