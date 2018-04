Le mouvement «DAJ DEPP» propose une nouvelle forme de gouvernance au peuple sénégalais. (Sheikh Alassane Sène)

Sheikh Alassane Sène tire la sonnette d’alarme sur la situation politique et économique du pays, mais aussi dénonce le problème de leadership et de management des dirigeants. Ce qui l'a poussé à créer le mouvement « DAJ DEPP » qui a pour vocation d'éradiquer l’actuel système afin de proposer à la population sénégalaise une nouvelle forme de gouvernance plus apte à répondre aux exigences factuelles de la société. Sur ce, il compte présenter sa candidature à l'élection présidentielle de 2019 comme candidat libre, avec ou sans parrainage...