Le mouvement « And ak wa Mangara fallat Macky » finance des femmes à Diourbel et réitère son soutien au président Sall

La présidente du «mouvement And ak wa Mangara fallat Macky », Magui Chanel Mangara, a procédé à un don octroyé aux femmes de la localité de Keur Samba : « Ça participe à partager, on est au mois de ramadan, on veut également lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales. On est là aussi pour parler de financement, concernant notamment le financement des femmes de Keur Samba. A partir du premier week-end de ce mois de ramadan, ceci pour permettre à ces braves dames de s’autonomiser et faire de l’auto emploi. Certes c’est des dons symboliques à savoir du riz, du lait et des produits céréaliers… pour permettre d’améliorer provisoirement les conditions de vie de ces populations, en attendant de réunir une aide plus conséquente »Par ailleurs, la présidente du mouvement est revenue sur leurs ambitions de mener à bien un projet de construction d’un poste de santé : « nous voulons ériger un poste de santé qui aura également une maternité. Pour ce faire, nous travaillons avec le ministre du budget monsieur Birima Mangara afin de mettre sur pied ce projet »« Je suis dans l’Apr depuis 2009, en mettant sur pied le mouvement « And ak wa Mangara fallat Macky » nous comptons soutenir le président Macky Sall en perspective des élections présidentielles de 2019, a conclu la présidente dudit mouvement.