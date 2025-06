Le ministre iranien des Affaires étrangères à Moscou pour des consultations d'urgence

Seyyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, est arrivé aujourd'hui à Moscou pour une série de consultations avec le président russe et d'autres hauts responsables. L'objectif principal de cette visite est de discuter des récents développements régionaux et internationaux, notamment suite à ce que Téhéran qualifie d'« agression militaire des États-Unis et d'Israël contre l'Iran ».