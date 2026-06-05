Le même soir, le Sénégal a soulevé une coupe et scellé la rupture à son sommet ( Paul Sedar Ndiaye)


Le même soir, le Sénégal a soulevé une coupe et scellé la rupture à son sommet ( Paul Sedar Ndiaye)
Il y a des dates qui se contentent d’arriver. Celle du 2 juin s’est imposée. Le Sénégal y a connu, le même soir, sa plus belle joie et son plus mauvais présage. Au stade Moulay El Hassan, à Rabat, les Lionceaux U17 ont décroché leur deuxième couronne continentale en battant la Tanzanie aux tirs au but (4-2, après 1-1). Menés dès la septième minute, ils ont égalisé à la 64e par Ibrahima Dione, puis tenu leurs nerfs dans l’exercice le plus cruel du football, leur gardien Assane Sarr, élu meilleur portier du tournoi, repoussant le dernier tir adverse. Avec ce sacre, le Sénégal rejoint le cercle très fermé des nations les plus titrées de l’épreuve: six pays seulement comptent deux trophées (Ghana, Nigeria, Cameroun, Mali, Gambie et désormais les Lionceaux), et aucun n’a fait mieux. À la même heure, ou presque, Dakar offrait le spectacle inverse.

La veille, le président Bassirou Diomaye Faye a désigné un gouvernement de trente ministres, dirigé par le Premier ministre Ahmadou Alhaminou Mohamed Lo. Le Pastef d’Ousmane Sonko n’en fait pas partie, même si quelques figures proches du mouvement y siègent à titre individuel. Le parti avait annoncé son boycott quelques minutes avant l’officialisation, invoquant des désaccords sur la place de la majorité dans l’architecture du pouvoir. Le 2 juin, dans sa première sortie publique depuis son limogeage de la primature, le nouveau président de l’Assemblée nationale a chargé son ancien protégé devant la presse. Le lendemain, il assurait pouvoir faire chuter le gouvernement, sans vouloir s’y résoudre pour l’instant. À Rabat, on a gagné aux tirs au but. À Dakar, on s’est tiré dessus. Pour mesurer la gravité du moment, il faut se rappeler d’où vient ce pouvoir.

En 2024, Diomaye Faye et Sonko n’ont pas gagné l’un à côté de l’autre : ils ont gagné l’un par l’autre. Le premier, candidat de substitution, a été propulsé par l’empêchement du second. Cette alchimie rare, un président légal porté par un leader empêché, a soulevé un pays entier. Mais une victoire fusionnelle porte en elle sa fracture : deux légitimités finissent toujours par vouloir gouverner chacune à sa manière. C’est ce qui se joue aujourd’hui. Le Palais d’un côté, l’hémicycle de l’autre, et entre les deux un pays qui n’a pas le luxe de la querelle. Le Fonds monétaire international a suspendu un programme de prêt de 1,8 milliard de dollars ; la dette frôlait 132 % du PIB fin 2024.

Chaque mois perdu en bras de fer se paie en confiance, en emplois, en départs de pirogues. Le football offre une consolation, jamais une stratégie. La coupe de Rabat ne réglera ni les comptes publics ni la guerre des chefs. Mais elle pose une question dérangeante : comment un pays capable de produire, à seize ans, une telle discipline collective peut-il, à cinquante, se diviser aussi vite ? La réponse ne tardera pas. À partir du 6 juin, les cartes institutionnelles peuvent être rebattues d’un camp comme de l’autre, et le pays joue gros. Un État se juge moins à ses triomphes qu’à sa capacité de tenir debout quand l’euphorie retombe. Le 2 juin restera comme le jour où le Sénégal a tenu une coupe dans une main et, dans l’autre, le fil rompu entre un président et sa majorité. A lui de choisir laquelle des deux images il transmettra!

Paul Sedar Ndiaye, Ecrivain, Enseignant-Chercheur
 
Autres articles
Vendredi 5 Juin 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Changement de tête au ministère des Sports : Entre prudence et espoir chez les journalistes sportifs

Changement de tête au ministère des Sports : Entre prudence et espoir chez les journalistes sportifs - 03/06/2026

Copie privée, statut de l'artiste, Biennale, Ecole des Arts : Ces dossiers prioritaires qui attendent Alpha Thiam au département de la culture

Copie privée, statut de l'artiste, Biennale, Ecole des Arts : Ces dossiers prioritaires qui attendent Alpha Thiam au département de la culture - 02/06/2026

Mondial 2026- Défaite contre les Etats-Unis en Amical : « Les Lions ont toutes les armes pour rivaliser avec la France », selon Mbaye Jacques Diop

Mondial 2026- Défaite contre les Etats-Unis en Amical : « Les Lions ont toutes les armes pour rivaliser avec la France », selon Mbaye Jacques Diop - 01/06/2026

Sacre du PSG : Emmanuel Macron dénonce des violences loin des valeurs du sport

Sacre du PSG : Emmanuel Macron dénonce des violences loin des valeurs du sport - 01/06/2026

« Au niveau d’un show à la Beyoncé » : Aya Nakamura dompte le Stade de France et réunit 220 000 spectateurs en trois jours

« Au niveau d’un show à la Beyoncé » : Aya Nakamura dompte le Stade de France et réunit 220 000 spectateurs en trois jours - 01/06/2026

Match amical Sénégal vs États Unis : les Lions chutent malgré le doublé héroïque de Sadio Mané

Match amical Sénégal vs États Unis : les Lions chutent malgré le doublé héroïque de Sadio Mané - 31/05/2026

Message aux joueurs U17 du Sénégal ainsi qu’aux responsables et encadreurs actuellement au Maroc. ( Par Fara Sambe )

Message aux joueurs U17 du Sénégal ainsi qu’aux responsables et encadreurs actuellement au Maroc. ( Par Fara Sambe ) - 30/05/2026

Football – Finale CAN U17 : Le Président Diomaye salue la qualification des Lions

Football – Finale CAN U17 : Le Président Diomaye salue la qualification des Lions - 29/05/2026

Contrat du Sélectionneur Pape Thiaw: La FSF apporte son démenti sans convaincre

Contrat du Sélectionneur Pape Thiaw: La FSF apporte son démenti sans convaincre - 28/05/2026

Mondial-Retard du vol des Lions vers les USA: Les explications de la Fédération Sénégalaise de Football

Mondial-Retard du vol des Lions vers les USA: Les explications de la Fédération Sénégalaise de Football - 28/05/2026

Finale de la Ligue Conference / Crystal Palace sacré (1-0) face au Rayo- Ismaïla Sarr domine Pathé Ciss et Nobel Mendy

Finale de la Ligue Conference / Crystal Palace sacré (1-0) face au Rayo- Ismaïla Sarr domine Pathé Ciss et Nobel Mendy - 27/05/2026

Remise du drapeau national aux Lions : Le message du Président Diomaye à l’ambition et à l’unité avant le Mondial 2026

Remise du drapeau national aux Lions : Le message du Président Diomaye à l’ambition et à l’unité avant le Mondial 2026 - 26/05/2026

COUPE DU MONDE 2026 – Koulibaly recevant le drapeau des mains du chef de l’Etat : « Nous ferons tout pour vous faire honneur...»

COUPE DU MONDE 2026 – Koulibaly recevant le drapeau des mains du chef de l’Etat : « Nous ferons tout pour vous faire honneur...» - 26/05/2026

Liga : Pape Gueye sacré meilleur joueur africain de la saison

Liga : Pape Gueye sacré meilleur joueur africain de la saison - 25/05/2026

Journée mondiale de l’Afrique à Genève : des messages forts pour l’unité africaine et la paix

Journée mondiale de l’Afrique à Genève : des messages forts pour l’unité africaine et la paix - 24/05/2026

Journée mondiale de l’Afrique : la prestation XXL d’ Ismaël Lô à Genève

Journée mondiale de l’Afrique : la prestation XXL d’ Ismaël Lô à Genève - 24/05/2026

Genève : la cantatrice Mahawa Kouyaté offre une avant-première de son spectacle à L’Alhambra

Genève : la cantatrice Mahawa Kouyaté offre une avant-première de son spectacle à L’Alhambra - 22/05/2026

Suisse - Concert de la Journée de l’Afrique : un accueil chaleureux réservé aux artistes Ismaël Lo, Mahawa Kouyaté et leurs musiciens à l’aéroport de Genève

Suisse - Concert de la Journée de l’Afrique : un accueil chaleureux réservé aux artistes Ismaël Lo, Mahawa Kouyaté et leurs musiciens à l’aéroport de Genève - 22/05/2026

Mondial 2026: Le président de la FSF appelle les Lions à porter haut les couleurs du Sénégal

Mondial 2026: Le président de la FSF appelle les Lions à porter haut les couleurs du Sénégal - 21/05/2026

Pape Thiaw encense Ismaila Sarr: « Il a toujours été décisif… »

Pape Thiaw encense Ismaila Sarr: « Il a toujours été décisif… » - 21/05/2026

SAUDI PRO-LEAGUE/ Sadio Mané, buteur et Al-Nassr sacrés champions au terme de la dernière journée.

SAUDI PRO-LEAGUE/ Sadio Mané, buteur et Al-Nassr sacrés champions au terme de la dernière journée. - 21/05/2026

Pape Thiaw évoque le cas de Malang Sarr: « Il y’a des choix… je les ai faits et les assume…

Pape Thiaw évoque le cas de Malang Sarr: « Il y’a des choix… je les ai faits et les assume… - 21/05/2026

Mondial 2026 / Pape Bouna Thiaw assume ses choix: « C’est une liste bien réfléchie et bien équilibrée… »

Mondial 2026 / Pape Bouna Thiaw assume ses choix: « C’est une liste bien réfléchie et bien équilibrée… » - 21/05/2026

Pape Thiaw donne les nouvelles de Kalidou Koulibaly : « Il est en procédure de rééducation positive..»

Pape Thiaw donne les nouvelles de Kalidou Koulibaly : « Il est en procédure de rééducation positive..» - 21/05/2026

Mondial 2026 : à quoi pourrait ressembler la prochaine liste des Lions ?

Mondial 2026 : à quoi pourrait ressembler la prochaine liste des Lions ? - 21/05/2026

Les révélations qui accablent le fils du fondateur de Mango: “Il est obsédé par l’argent”

Les révélations qui accablent le fils du fondateur de Mango: “Il est obsédé par l’argent” - 20/05/2026

Rénovation des infrastructures sportives : le stade Iba Mar Diop et la piscine olympique réceptionnés par Khady Diène Gaye et Dethié Fall

Rénovation des infrastructures sportives : le stade Iba Mar Diop et la piscine olympique réceptionnés par Khady Diène Gaye et Dethié Fall - 19/05/2026

Saly : « Il est inacceptable qu’au 21e siècle, les jeunes de Saly jouent encore sur des terrains sablonneux! » (Idrissa Mbengue)

Saly : « Il est inacceptable qu’au 21e siècle, les jeunes de Saly jouent encore sur des terrains sablonneux! » (Idrissa Mbengue) - 17/05/2026

MMA : Le champion Camerounais Francis Ngannou met KO son adversaire Philippe Lins dès le 1er round

MMA : Le champion Camerounais Francis Ngannou met KO son adversaire Philippe Lins dès le 1er round - 17/05/2026

Journées Culturelles et Patriotiques : autorités, artistes et diaspora réunis pour célébrer la culture burkinabée

Journées Culturelles et Patriotiques : autorités, artistes et diaspora réunis pour célébrer la culture burkinabée - 16/05/2026

RSS Syndication