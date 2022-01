Le jour du scrutin, une fois dans le bureau de vote comment je dois faire pour voter ?

Le jour du scrutin tout électeur, une fois rentré dans le bureau de vote, doit présenter sa CNI CEDEAO uniquement et attendre qu'on vérifie si nom figure sur les listes électorales.

Le pdt du bureau lit à haute et intelligible voix l'identité de l'électeur, pour dévisager l'électeur.

- l'électeur doit se diriger vers la table ou sont disposés les bulletins et les enveloppes de vote à utiliser

- prendre une seule enveloppe de vote

- choisir 5 bulletins au moins si le nombre de listes en compétition est supérieur ou égal à 5

- passer obligatoirement par l'isoloir

-faire son choix en introduisant un seul bulletin dans l'enveloppe et jeter les autres bulletins dans la caisse poubelle prévue à cet effet

- sortir de l'isoloir, se diriger vers l'urne pour y introduire son enveloppe

- mettre son doigt dans l'encre indélébile et ce, après le dernier vote

-signer sur les listes d'émargement ou porter son doigt roulé sur l'encreur à tampon en face de son nom

- faire estampiller les listes d'émargement du cachet à voter et d'un timbre portant la date du scrutin

- sortir de la salle de vote avec sa carte que lui restitue le président