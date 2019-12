Le gardien des installations hydrauliques de la SDE arrêté pour détention et trafic de chanvre indien.

Le gardien des installations hydrauliques de la SDE de Louga, le sieur M. Diop, âgé de 38 ans et son acolyte I. Camara, 28 ans et boulanger de son état, ont été arrêtés par la police pour détention, trafic et usage de chanvre indien.

Ils ont été surpris en possession d'un kilogramme de chanvre indien et trois joints entamés, ainsi que des armes blanches composées de couteaux, coupe-coupe et ciseaux, fumant tranquillement leurs joints.

Des policiers en patrouille nocturne dans la zone seront attirés par l'odeur du chanvre qui provenait des lieux où ils se trouvaient.

Les délinquants ont été ainsi appréhendés et conduits au commissariat pour leur audition avant d’être déférés, hier mardi, au parquet qui les a placés sous mandat de dépôt à la Mac de Louga...