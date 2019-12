Le discours creve-coeur de Cisse Lo

Suite aux errements notées récemment dans camp présidentiel et entretenus par de hauts responsables du parti,je voudrai rappeler que nous autres jeunes du parti ,nous n’accepterons pas que l’avenir de ce parti soit saborder .LAPR se veut un parti d’avenir qui transcende les époques .ceux qui pensent qu’ils ont suffisamment d’argent ou nourrissent des ambitions présidentielles ou du moins sont dans une logique de ré positionnement n’ont qu’à être logique avec eux mêmes et tirer les conséquences de leur postures .Personne ne les retient dans le parti .Rien ne peut justifier Le discours macaque de Cisse Lo qui est en déphasage avec ses responsabilité et son statut dans le parti. le Président a suffisamment fait preuve de largesse à leur endroit ,mais on a l’impression qu’ils ont décidé à saboter .ils nous retrouveront sur leur chemin.Et je profite de l’occasion pour demander aux militants et responsables surtout jeunes de se mobiliser autour du Président et de ses idéaux, et se concentrer sur le programme liggueyeul euleuk pour lequel nous sommes réélus et attendus . Maissa Mahecor Diouf Responsable politique a Fatick