Le député Guirassy appelle à la sérénité et dénonce un complot à l'égard de Ousmane Sonko.

C’est un appel à la sérénité que le député Moustapha Guirassy a décidé de lancer ce matin devant la porte du domicile de Ousmane Sonko. En effet, le député se trouvait sur les lieux afin de témoigner son soutien et son empathie à son collègue député et leader de l’opposition accusé de viol. D’aucuns ont considéré les propos tenus par Ousmane Sonko lors de sa dernière sortie face à la presse comme un appel à l’insurrection. C’est le lieu pour Guirassy de souligner que ce message n’était pas une incitation à la violence. D’ailleurs, il déplore les manifestations des jeunes partisans de Sonko ce lundi 8 février et appelle ainsi à plus de bon sens.

Guirassy ne s’en tient pas à prodiguer des conseils, il fustige et dénonce le stratagème du gouvernement qui selon lui, concocte un cocktail d’accusations depuis un moment déjà, dans le but d’effacer un adversaire politique de taille...