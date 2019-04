« Le culte du travail prôné Cheikh Ibra Fall doit être vulgarisé » (Pr Alioune Badara Sy)

En marge de la célébration de la fête du travail, la communauté Baye Fall rendra un hommage le même jour à un symbole de la confrérie mouride : Mame Cheikh Ibrahima Fall. La manifestation qui se tiendra au Stadium Marius Ndiaye sera reliée à un symposium, une exposition sur la vie et l’œuvre du porte-étendard du concept Liguèy Diokhé, mais aussi à des conférences animées par d’imminents chercheurs et universitaires. À en croire le professeur Alioune Badara Sy, Cheikh Ibrahima Fall incarnait les valeurs cardinales que sont la droiture et le culte du travail. À ce titre, le professeur d’affirmer que la philosophie Baye Fall devrait être beaucoup plus vulgarisée tant sur le plan national qu’à l’échelle mondiale...