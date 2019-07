Le biodigesteur comme solution au calvaire des femmes rurales

Les points focaux des pays signataires de l’Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l’Ouest et du Centre se sont réunis ce jour, à Dakar, afin de dresser le bilan des actions et élaborer des stratégies assurant la promotion du biodigesteur en Afrique de l’Ouest et du Centre. La rencontre des pays que sont le Togo, le Niger, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée, la Cote d’Ivoire, le Sénégal et des représentants de l’Africa Biogas Partnership Programme (ABPP), fut l’occasion pour le ministre conseiller auprès du Président de la République du Burkina Faso de contribuer à la croissance durable des productions agro-pastorales et lutter contre la pauvreté des ménages. Le directeur du cabinet du Ministère de l’Energie et du Pétrole évoquera dans son allocution le besoin de répondre au défi minier de l’espace régional, mais aussi aux problèmes dus au changement climatique et au phénomène migratoire. Dans les villages privés d’électricité, le biodigesteur grâce à son système de productions de biogaz va permettre aux femmes d’avoir du gaz pour la cuisson et surtout aux enfants d’apprendre leurs leçons sous la lumière du biogaz…