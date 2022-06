Le Trophée de la CAN à l’Ucad : Le Directeur du Coud demande aux étudiants de s’inspirer de la persévérance dont ont fait montre les Lions

En marge de la présentation du Trophée de la CAN à l’université Cheikh Anta Diop, ce samedi, les étudiants ont redit leur « affection » pour l’équipe nationale. Le Directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud) leur demande de s’inspirer de Sadio Mané and Co pour leur persévérance. Maguette Sène assimile la Coupe à un diplôme dans un autre domaine...