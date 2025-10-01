Le PR Macky Sall appelle à un consensus mondial contre la cybercriminalité au Forum de Riyad


Le PR Macky Sall appelle à un consensus mondial contre la cybercriminalité au Forum de Riyad
Au premier jour du Forum mondial sur la cybersécurité, qui se tient les 1er et 2 octobre 2025 à Riyad, l’ancien président du Sénégal, Macky Sall, a pris part à la séance plénière consacrée au thème : « Parvenir à un consensus dans la complexité ».
 
Intervenant lors de ce panel de haut niveau, Macky Sall a insisté sur l’urgence de bâtir une coopération internationale solide face aux menaces multiples et transfrontalières de la cybercriminalité. « Il est indispensable de parvenir à un consensus global et inclusif, car aucune nation ne peut, à elle seule, faire face aux défis du cyberespace », a-t-il déclaré.
 
L’ancien chef d’État a particulièrement attiré l’attention sur la situation du continent africain, soulignant qu’il ne doit pas devenir le maillon faible de cette lutte planétaire. « L’Afrique, avec son essor numérique rapide et sa jeunesse connectée, est à la fois une opportunité et une cible. Elle doit être pleinement intégrée dans les dispositifs internationaux de protection et de régulation », a-t-il plaidé.
 
Le Forum mondial de Riyad, lancé en 2020, est devenu une plateforme incontournable où dirigeants politiques, experts en cybersécurité, représentants d’organisations internationales et acteurs du secteur privé échangent sur les meilleures stratégies de gouvernance du cyberespace. L’édition 2025 met l’accent sur la recherche de solutions concertées pour répondre aux cybermenaces croissantes, allant du piratage à la désinformation, en passant par le cyberespionnage et la criminalité numérique organisée.
 

En saluant à nouveau l’initiative saoudienne, Macky Sall a rappelé que la cybersécurité n’est pas seulement un enjeu technique, mais également diplomatique, économique et géopolitique, nécessitant un engagement collectif à l’échelle mondiale.

Mercredi 1 Octobre 2025
