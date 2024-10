Le Liban annonce un nouveau bilan de 22 morts, 117 blessés dans les frappes israéliennes sur Beyrouth

Vingt-deux personnes ont été tuées et 117 blessées dans deux frappes israéliennes sur Beyrouth jeudi soir, indique un nouveau bilan du ministère libanais de la Santé, faisant de ces raids les plus meurtriers dans la capitale depuis qu'Israël et le Hezbollah sont en guerre ouverte.



C'est la troisième fois que l'aviation israélienne vise la capitale libanaise depuis que ses tirs transfrontaliers avec le Hezbollah ont tourné à la guerre ouverte le 23 septembre. Depuis cette date, plus de 1.200 personnes ont été tuées à travers le Liban et plus d'un million ont été forcées de fuir leurs maisons.