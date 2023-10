Le Khalife de Pire à Amadou Bâ: "Aucun Président du Sénégal n'égale Macky Sall en termes de réalisations et nous prions pour que vous réussissiez cette lourde tâche de diriger le BBY ".

Le Premier ministre Amadou Bâ en tournée économique dans le département de Tivaouane s'est rendu à Pire pour présenter ses condoléances à la famille Cissé et solliciter des prières auprès du nouveau Khalif de Pire Serigne Abdou Cissé. Un acte salué par la famille Cissé qui par le biais de son porte-parole rappelle que l'ancien ministre de l'intérieur Antoine Diome était déjà venu présenter les condoléances du gouvernement. Prenant la parole le Khalife de Pire a fait remarquer que : " C'est comme si c'est le Président Macky Sall qui est venu ici. Notre collaboration avec lui date de longtemps". Il ajoutera : "Nous prions pour vous et pour que vous réussissiez la lourde tâche de diriger la coalition BBY à la présidentielle 2024". Il s'est aussi prononcé sur la situation économique mondiale qui n'épargne aucun pays du monde et surtout le Sénégal". Il fera savoir que " aucun Président du Sénégal n'égale le Président Macky Sall en termes de réalisations". Selon lui, "le gouvernement du Sénégal fait tout son possible pour satisfaire ses populations". "Certes, c'est un travail de longue haleine qui s'étale dans le temps. L'important, c'est de faire des efforts à chaque fois", dit-il. Non sans souligner qu'il va tout faire pour soutenir le candidat de la coalition BBY..