Le Conseil pour l’Observation des Règles d’Ethique et de Déontologie dans les médias (CORED) a noté dernièrement que plusieurs médias audiovisuels, écrits et en ligne, ont montré ou publié des photos des enfants talibés enchaînés dans l’affaire de NDiagne sans les précautions requises en la matière. Depuis le weekend dernier, certains médias ont fait de même avec les images des candidats à l’émigration morts noyés et dérivant sur les côtes mauritaniennes. En pareilles circonstances, le CORED, instance d’autorégulation, rappelle que ces images auraient dû être floutées. La publication de ces images telles quelles est une atteinte grave à la dignité et aux droits de ces enfants et des familles des victimes de cette tragédie maritime.



Le CORED rappelle à tous les confrères et consœurs qu’en toute circonstance, nous devons rester des journalistes prudents mais aussi très précautionneux dans la manière de traiter des informations aussi graves et qui soulèvent tant de passion et de douleur.



Soyons donc prudents et regardants sur la forme de couverture de tels événements malheureux, en faisant preuve de plus de professionnalisme. En effet, les faits divers quand ils sont tragiques ou touchent des mineurs requièrent une autre approche qui intègre le respect de la dignité des victimes mais aussi de la douleur des familles.



C’est pourquoi le CORED invite les journalistes à plus de vigilance et à veiller au respect des règles déontologiques en matière d’images.

Au terme des articles 53 et 54 du Code de la Presse, le CORED tout en privilégiant le dialogue, a les pleins pouvoirs pour sévir contre les organes qui font fi du respect des règles d’éthique et de déontologie les plus élémentaires.

Contact Presse Le Président du CORED



Ousmane Ibrahima DIA

Mamadou THIOR