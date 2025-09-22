Le Burkina Faso, le Mali et le Niger annoncent leur retrait de la Cour pénale internationale

Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, trois pays sahéliens gouvernés par des juntes militaires, ont annoncé lundi soir leur retrait de la Cour pénale internationale (CPI), dénonçant un "instrument de répression néo-coloniale aux mains de l'impérialisme".
Les trois pays, qui sont alliés dans une confédération, l'Alliance des Etats du Sahel (AES) ont indiqué que cette décision s'inscrit dans leur volonté "d'affirmer pleinement leur souveraineté".
