Latmingué : Cheikh Ndiaye parraine la finale de la zone 10B de Koumbal

La finale du CNP (édition 2022) de la zone 10B de Koumbal s'est jouée hier, dans la commune de Latmingué.



Le mouvement sportif a choisi M. Cheikh Ndiaye pour parrainer ladite finale. Et pour faire plaisir à la jeunesse de Koumbal, le responsable politique de la mouvance présidentielle a décidé de casser sa tirelire. Ainsi, un trophée, des jeux de maillots, des ballons, des enveloppes financières etc..., ont été mis à la disposition des deux finalistes et de l'ensemble des équipes participantes. Au terme du match, l'Asc Ufan a remporté le trophée face à l'Asc ODB de Koumbal sur le score de 2 buts à 1. Plusieurs autorités locales, politiques et sportives étaient présentes à cette finale dont le maire de Latmingué, le docteur Macoumba Diouf.



À cette occasion, le coordinateur de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor, s'est félicité de la politique sportive de l'État en insistant notamment sur la rénovation des stades et autres infrastructures sportives du pays.



Pour la prochaine élection présidentielle, Cheikh Ndiaye a réitéré son soutien à la candidature du président Macky Sall.