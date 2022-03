Latmingué / CEM Kawil-Thiawandou : réception des nouveaux locaux par le maire, l'AICS, le PASEB etc...

La cérémonie de réception des nouveaux locaux du CEM Kawil-Thiawandou a été paraphée hier dans la commune de Latmingué.



L'établissement égrène désormais 04 nouveaux blocs pédagogiques, 02 salles polyvalentes (un laboratoire et une salle informatique), une direction, un bloc sanitaire etc...



Ce bijou a été réalisé par le projet d'Appui au Système Éducatif de Base (PASEB) grâce au partenariat entre le gouvernement du Sénégal et l'Agence Italienne pour la Coopération au Développement.



Le PASEB est ainsi financé à hauteur de 12 millions d'euros pour une durée de 04 ans par l'AICS dans le cadre d'une entente avec le gouvernement du Sénégal. Il appuie le ministère de l'éducation nationale (MEN) dans les régions de Kaffrine, Kaolack, Kolda et Sédhiou à travers la construction et l'équipement de salles de classe pour l'amélioration des enseignements-apprentissages.



Une occasion pour le maire, le docteur Macoumba Diouf, de remercier l'État du Sénégal, les partenaires, les autorités académiques et administratives pour la réalisation de cet important joyau dans sa commune et d'appeler à son entretien...