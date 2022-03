Lancement du kit pédagogique pour un usage responsable de l’internet : « Comment faire pour montrer l’utilité de l’internet à nos enfants ? » (Mme Awa Ndiaye)

La Commission de protection des données personnelles (CDP) et le ministère de l’éducation nationale (MEN), en partenariat avec le Bureau Afrique Francophone de Meta (ex Facebook) et le Cabinet Bscorp, ont tenu une conférence de presse à l’occasion du lancement du kit pédagogique de formation pour un internet responsable, ce mardi 29 mars 2022, au Good Rade .



Cette rencontre a été une opportunité d’échanges et de discussions autour des solutions mises en place, à savoir le module e-learning, le diaporama, et le livret, pour permettre aux jeunes élèves apprentis sénégalais une utilisation d’internet plus responsable et prenant conscience des pratiques usuelles d’internet et proposer des pistes de remédiation pour faire face aux abus et dérives. « Internet est un outil très utilisable par les enfants d’aujourd’hui qui peut améliorer leur vie mais aussi peut le détruire, sur internet il y a tout », déclare la présidente de la CDP.



Face aux nombreuses opportunités offertes par le numérique, ce dernier représente de nombreux risques pour ses utilisateurs, particulièrement pour les jeunes. Un projet très soutenu par le ministère. « Le ministère de l’éducation nationale s’est très tôt engagé dans ce projet avec l’implication forte et déterminante de l’équipe du SIMEN, cheville ouvrière aux côtés de la CDP, Initiatrice du projet pour former les enseignants sur comment utiliser l’internet », affirme le responsable du ministère, monsieur Samba Guissé.



La commission de protection des données personnelles (CDP), qui s’est investie depuis longtemps dans l’éducation au numérique, a voulu fédérer des synergies soutenues par un engagement fort du ministère de l’éducation nationale, afin de sensibiliser l’ensemble des jeunes élèves du Sénégal, en collaboration avec Meta et les parents d’élèves.