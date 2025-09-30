Lancement de la plateforme de paiements PI-SPI: « C'est un outil qui va fluidifier les opérations », Jean Claude Kassi Brou, gouverneur de la BCEAO

Avec la plateforme PI- SPI, chacun peut envoyer ou recevoir des fonds à tout moment, sans se soucier de la banque, de l’institution de microfinance, de l’émetteur de monnaie électronique ou du pays du bénéficiaire. La gratuité des transactions initiées par les particuliers, combinée à la garantie d’un dénouement instantané, représentera, pour de nombreuses personnes et familles, un progrès significatif, améliorant concrètement leur quotidien.







Pour les commerçants et artisans, PI transforme la relation de paiement. L’acceptation devient universelle : le QR code standardisé permet d’encaisser les paiements de tous les clients, quel que soit le prestataire de services de paiement, ouvrant ainsi la voie à l’essor du commerce régional à l’échelle de l’Union.







Par ailleurs, concernant l’ensemble des entreprises, des petites aux plus grandes, PI facilite l’automatisation des encaissements et des décaissements, optimise la gestion de la trésorerie et raccourcit les cycles de règlement, tout en renforçant la fiabilité des processus internes.







Le bénéfice est ainsi double : d’une part, la réduction des frictions transactionnelles accroît la productivité et la compétitivité ; d’autre part, la traçabilité des flux et l’instantanéité des paiements améliorent la qualité des informations financières.







Le Gouverneur de la BCEAO, Jean Claude Kassi Brou, invite les acteurs à l'adoption de l’outil qui permettra une croissance rapide des opérations. Ainsi, les personnes, les acteurs et contrôleurs qui avaient des paiements et des hébergements en espèces, pourront ainsi passer au numérique.

