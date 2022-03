Lancement de la plateforme « Les Expertes » au Sénégal : un annuaire des expertes ouvert aux instruites et non instruites

La plateforme « Les Expertes Sénégal », est officiellement lancée ce jeudi 10 mars à la résidence France. En effet, cet annuaire est créé pour promouvoir la compétence et l’intellect des femmes professionnelles, dans tous les domaines, entreprise, droit, éducation, santé, sport, gratuitement à destination des journalistes pour qu’ils puissent trouver et identifier facilement les bonnes personnes ressources.





En effet, la plateforme « les Expertes » existait déjà en France, en Tunisie et en Algérie. Elle cible les femmes intellectuelles mais également les femmes non instruites (cultivateurs et éleveurs...)



Ainsi pour sa première année, les initiateurs se fixent pour objectif l’inscription d’au moins 200 « Expertes » .