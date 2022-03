Lancement de la 1ère édition « Salon Maison et Déco » : L’artisanat made in Sénégal à l’honneur.

Conformément à sa ligne de conduite qui entend « Promouvoir et développer l’habitat, l’immobilier l’aménagement et la décoration », l’agence pour la promotion et le développement de l’artisanat (APDA), a tenu ce 1er Mars un point de presse qui lance l’organisation de la première édition du Salon Maison et Déco qui se tiendra du 15 au 20 mars 2022 au pavillon tertiaire du CICES, sous le thème « l’Artisanat, un levier pour la promotion de l’habitat ».



« L’artisanat est une réponse à la problématique de l’emploi, de l’émigration clandestine »



Dans la mouvance de la présentation dudit Salon, Pape Hamady Ndaw, directeur général de l’APDA voit au delà de la promotion du « consommer local » conformément à la vision du chef de l’État Macky Sall, un moyen d’éviter l’émigration clandestine et une voie vers l’employabilité effective des jeunes.

Une vision que vient conforter la perspective de ladite agence qui mise en premier lieu sur ce salon pour apporter une offre promotionnelle innovante spécialisée dont l’objectif est de mettre en exergue le génie créateur de l’ensemble des corps de métiers artisanaux qui se meuvent dans la construction, la décoration et l’ameublement des maisons.

Il s’agit entre autres, des ferrailleurs, des maçons, plombiers, carreleurs, électriciens, menuisiers bois et ou aluminium, charpentiers, vitriers, etc…



« S’équiper chez nous »



Ce salon apparaît pour le sieur Ndaw comme une aubaine pour promouvoir le talent de l’artisan sénégalais. Un autre moyen d’apporter plus de visibilité à leurs réalisations et ainsi conscientiser les populations afin que tout un chacun puisse mettre la main à la pâte pour non seulement faire évoluer l’artisanat made in Sénégal et à s’équiper made in Sénégal. « Arrêter de remplir les caisses extérieures », dira-t-il.



Mamadou Diop, directeur de la formation et à l’insertion des artisans, a présenté lors dudit point de presse les différents collaborateurs et partenaires techniques et financiers. « Le salon se tiendra en collaboration avec le Cices et verra la participation des partenaires du secteur comme les promoteurs immobiliers, les banques, les hôtels, les assureurs et les fournisseurs d’intrants abritant à cet effet plus de 50 stands qui seront occupés par les artisans. »



« Au même titre, une villa témoin sera entièrement construite et équipée par les artisans afin de mettre en exergue leur savoir-faire », soulignera le sieur Diop.



Ce point de presse a également été le lieu pour Pape Hamady Ndaw, directeur général de l’APDA, d’annoncer qu’il est prévu la mise en place d’un réseau de journalistes spécialisés en promotion de l’Artisanat.