Lac Rose / Développement du théâtre : les acteurs dégagent des solutions pour la relance du secteur.

En vue de rendre plus professionnelle la filière théâtre, de l'adapter et de la développer, les acteurs du théâtre ont organisé les 29 juin, 1 et 2 juillet 2021 des ateliers de concertation. Après 3 jours consécutifs d’ateliers de concertation, les acteurs du théâtre en collaboration avec le ministère de la culture et de la communication, ont pu procéder à la clôture ce vendredi 2 juillet 2021 au Lac Rose. Ainsi, M. Djibril Goudiaby, metteur en scène, après avoir remercié la directrice des arts par rapport à l'accompagnement, a fait savoir que « les grandes lignes qui ont été abordées lors de ces journées permettront le développement du théâtre. Donc la concrétisation de ce qui a été décidé nous permettra de sortir de ce "parent pauvre". Pour qu’au moins tout acteur qui évolue dans ce domaine puisse vivre de son art. » Cependant pour mettre fin à leurs problèmes du point de vue production, diffusion privée, financier et logistique durables, Mme Ndèye Khoudia Diagne, directrice des arts, a fait savoir qu’« avec la collaboration des acteurs, ils ont donc pu dégager des solutions relatives à la formation, au manque d’infrastructures, de structuration et de financement. Dans cette logique, en terme d’infrastructures, des propositions ont été faites dans le sens de les multiplier aussi bien à Dakar que dans les autres régions du Sénégal. En ce qui concerne le financement, un fonds de financement des arts vivants a été souhaité pour prendre en charge les autres sous-secteurs. » En outre, un comité de suivi pour la mise en œuvre du document sera mis en place, selon la directrice des arts.