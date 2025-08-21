« La reine des voleurs de bétail » : une jeune femme de 24 ans à la tête d’un gang démantelé à Mbour

La psychose qui régnait parmi les bergers de la Petite-Côte vient de prendre fin. La gendarmerie de Malicounda a mis hors d’état de nuire un gang de voleurs de bétail dirigé par une femme de 24 ans, Aminata Diallo alias Néné Diallo. Elle et ses complices, dont son propre mari, opéraient depuis plusieurs mois avant d’être rattrapés par la justice.


Une femme aux commandes d’un gang de voleurs
 
Dans la nuit du 14 août dernier, aux environs de 4 heures du matin, Aminata Diallo et ses quatre complices — parmi lesquels son époux Baye Alé Fall — tentent de dérober trois bœufs dans une bergerie de Malicounda. Le plan semblait parfait, jusqu’à ce que les meuglements des bovins réveillent le propriétaire et sa famille. Une course-poursuite s’engage. Pris de panique, les malfaiteurs abandonnent les bêtes et s’enfuient.
 
Le berger alerte aussitôt la brigade de gendarmerie de Malicounda. Les pandores se lancent à leurs trousses. Quelques heures plus tard, le couple et l’un de leurs complices, Diouldé Mbengue, sont interceptés sur l’autoroute à péage de Malicounda à bord de leur véhicule. Les deux autres membres, Aliou Kâ et Abou Mbengue, sont retrouvés dans leur repaire : une maison louée à Diamaguène.
 
Un modus operandi bien huilé
 
Face aux enquêteurs, Néné Diallo passe rapidement aux aveux. Elle reconnaît être le cerveau de la bande. Son rôle : repérer les bergeries ciblées et coordonner les attaques nocturnes. Après le vol, son mari et les trois hommes abattaient le bétail tandis qu’elle se chargeait de la vente.
 
Mais le gang ne s’arrêtait pas là. Lors de la perquisition de leur QG, les gendarmes découvrent un véritable arsenal : des pistolets artisanaux, munitions, machettes, couteaux, mais aussi une importante quantité de drogue.
 
De la prison… au retour à la case départ
 
Ce n’était pas une première pour la jeune femme. Aminata Diallo sortait à peine de prison, après une condamnation de quatre mois ferme pour les mêmes faits. À peine élargie, elle avait replongé, cette fois avec une organisation plus structurée et plus violente.
 
Tous déférés au parquet
 
Hier, après la fin de leur garde à vue, Aminata Diallo (24 ans), son mari Baye Alé Fall (28 ans), Aliou Kâ (22 ans) et les frères Diouldé (20 ans) et Abou Mbengue (19 ans) ont été déférés au parquet de Mbour. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vol de bétail et trafic de drogue.
