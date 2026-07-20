Macky Sall suite à son entretien avec Diomaye Faye : « Nous avons eu un entretien convivial et constructif »

L’ancien président de la République, Macky Sall, a adressé un message de remerciement à Bassirou Diomaye Faye au lendemain de son entretien du 17 juillet 2026 au Palais de la République. Dans une déclaration diffusée sur ses réseaux sociaux, l’ancien chef de l’État qualifie cet échange de convivial et constructif, se félicitant d’avoir pu aborder avec son successeur des enjeux majeurs du multilatéralisme contemporain. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la tournée de consultations que mène Macky Sall depuis l’annonce de sa candidature au poste de Secrétaire général des Nations unies, une campagne qui l’a conduit à effectuer un aller-retour express à Dakar avant de poursuivre son déplacement vers Banjul, où il devait rencontrer le président gambien Adama Barrow.



L’audience marquait le tout premier retour public de Macky Sall sur le sol sénégalais depuis son départ du pouvoir en avril 2024. Reçu au Palais présidentiel dans l’après-midi, l’ancien président a exposé de vive voix à Bassirou Diomaye Faye les motivations de sa candidature à la succession d’António Guterres, dont le second mandat s’achève à la fin de l’année 2026, et sollicité le soutien officiel de son pays d’origine. La rencontre, présentée par la présidence sénégalaise comme une démonstration de la continuité de l’État au-delà des alternances politiques, est intervenue dans un contexte diplomatique délicat pour l’ancien chef de l’État : sa candidature n’a pas reçu l’aval de l’Union africaine en mars dernier, après l’opposition d’une vingtaine d’États membres, le Sénégal ayant lui-même précisé ne l’avoir ni soutenue ni initiée à l’époque.



À sa descente d’avion à l’aéroport militaire Léopold-Sédar-Senghor, Macky Sall avait été accueilli par une foule nombreuse de militants et sympathisants de l’Alliance pour la République, à qui il avait adressé un bref message de remerciement avant de se rendre au Palais. Le choix du futur Secrétaire général de l’ONU reviendra d’abord au Conseil de sécurité, où chacun des cinq membres permanents dispose d’un droit de veto, avant d’être entériné par l’Assemblée générale. La position officielle du Sénégal sur cette candidature n’a pour l’instant pas été rendue publique.