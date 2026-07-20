Fann-Hock : de faux policiers emportent 50 millions FCFA, neuf membres du gang déférés

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar a démantelé un réseau criminel structuré spécialisé dans les cambriolages avec violence, les séquestrations et les vols aggravés. Neuf individus ont été déférés au parquet après une opération ayant permis d’élucider une attaque spectaculaire commise à Fann-Hock par des suspects qui s’étaient présentés comme des officiers de police.



Une fausse perquisition en plein après-midi



Les faits remontent au 25 juin 2026, aux environs de 14 heures. Plusieurs individus se sont introduits dans un appartement situé à Fann-Hock en prétendant appartenir aux forces de police.



Pour donner du crédit à leur mise en scène, ils auraient exhibé une carte professionnelle ainsi qu’un faux mandat de perquisition. Les occupants du logement, des ressortissants indiens, ont été informés qu’ils faisaient l’objet d’un contrôle lié à des soupçons de blanchiment d’argent provenant du trafic de stupéfiants.



Sous couvert de cette prétendue opération policière, les assaillants ont fouillé l’ensemble de l’appartement.



Cinquante millions de francs CFA dérobés



Au cours de leurs recherches, les faux policiers ont découvert une somme de 50 millions de francs CFA dissimulée dans une armoire.



Ils se sont emparés de l’argent avant de menotter les deux victimes. Ces dernières ont ensuite été contraintes de monter à bord d’un véhicule utilisé par le groupe.



Selon les éléments de l’enquête, elles ont été retenues contre leur gré et transportées pendant près de trois heures à travers plusieurs artères de Dakar. Les victimes ont finalement été abandonnées sur la VDN 3, après avoir été menacées par leurs ravisseurs.



Les caméras et les téléphones mettent les enquêteurs sur la piste



Saisie du dossier sur instruction de la hiérarchie, la Sûreté urbaine a engagé d’importantes investigations afin d’identifier les auteurs de l’attaque.



L’exploitation des images de vidéosurveillance a permis de repérer le véhicule utilisé au cours de l’opération et d’en déterminer l’immatriculation.



Les enquêteurs ont également procédé à des opérations de géolocalisation ainsi qu’au recoupement de données téléphoniques. Selon la police, ces éléments ont confirmé la présence des suspects sur l’itinéraire décrit par les victimes durant leur séquestration.



Neuf suspects arrêtés



Les investigations ont conduit à l’interpellation de neuf personnes, parmi lesquelles figurent le propriétaire et chauffeur du véhicule utilisé pour transporter les victimes.



Lors de leurs auditions, les mis en cause auraient reconnu leur participation aux faits. Les enquêteurs ont ainsi pu reconstituer les différentes étapes de la préparation et de l’exécution du cambriolage.



Des réunions préparatoires dans un mini-restaurant



Selon les aveux recueillis, les membres du groupe tenaient leurs réunions dans un mini-restaurant situé à « Case Ba » et appartenant à l’un des suspects.



Ces rencontres auraient servi à élaborer le plan, à répartir les rôles entre les participants et à recruter des individus chargés d’assurer l’exécution musclée de l’opération.



Le groupe aurait notamment recherché des « gros-bras » pour maîtriser les occupants de l’appartement et sécuriser la fuite après le cambriolage.



Un ancien collaborateur à l’origine du renseignement



L’enquête a également permis d’identifier la source présumée du renseignement ayant conduit les cambrioleurs jusqu’à l’appartement.



Il s’agirait d’un ancien collaborateur des victimes, qui travaillait avec elles dans le secteur du change. Ce dernier aurait fourni aux autres membres du groupe des informations sur la présence d’une importante somme d’argent dans le logement.



Il a par ailleurs été formellement identifié par l’une des victimes, selon les éléments communiqués par la police.



Une tenue de gendarmerie et des menottes saisies



Les perquisitions effectuées aux domiciles des suspects ont permis de retrouver plusieurs objets qui auraient été utilisés lors de l’attaque.



Les enquêteurs ont notamment saisi les vêtements portés par certains membres du groupe pendant le cambriolage, les menottes utilisées pour immobiliser les victimes ainsi qu’un équipement militaire complet.



Cet équipement comprenait une tenue de la gendarmerie, un béret, un ceinturon et un insigne. Une partie de l’argent provenant du partage présumé du butin a également été récupérée.



Trois membres du gang toujours en fuite



Au terme de leur garde à vue, les neuf individus interpellés ont été présentés au procureur de la République.



Ils sont poursuivis pour des faits liés notamment à l’association de malfaiteurs, aux cambriolages avec violence, à la séquestration, aux vols aggravés et à l’usurpation de qualité.



L’enquête se poursuit afin de localiser et d’interpeller trois autres membres présumés de la bande, actuellement en fuite.