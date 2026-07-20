Est de la RDC: le M23 redevient le principal auteur de violences contre les civils, indique le Baromètre sécuritaire du Kivu

En RDC, le nombre d'incidents sécuritaires a reculé au mois de juin dans l'est du pays. Mais cette baisse masque une recomposition de la violence. Selon le dernier rapport du Baromètre sécuritaire du Kivu, projet de recherche qui surveille les incidents sécuritaires dans cette région, le M23 est redevenu le groupe armé le plus meurtrier, tandis que les ADF poursuivent leur expansion vers de nouvelles zones.

Le nombre d'incidents sécuritaires a diminué de 19 % en juin dans les provinces de l'Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, passant de 305 en mai à 247. Mais selon le dernier rapport du Baromètre sécuritaire du Kivu, projet porté par l'institut congolais Ebuteli, cette baisse ne s'est pas traduite par une amélioration de la situation pour les civils.



Le M23 redevient ainsi le groupe armé le plus meurtrier du mois. Au moins 114 civils ont été tués et 17 autres enlevés, principalement dans les territoires de Masisi et de Rutshuru. Le rapport, publié vendredi 17 juillet, évoque notamment des représailles contre des habitants accusés de collaborer avec les Wazalendo ou les FDLR.





Les ADF poursuivent leurs attaques vers le Haut-Uélé

En Ituri, la situation évolue différemment. Les violences attribuées à la Convention pour la révolution populaire, la CRP, diminuent depuis le cessez-le-feu annoncé en mai. Selon le rapport, le groupe aurait engagé des discussions avec le gouvernement congolais sous médiation ougandaise. De son côté, la Codeco annonce sa transformation en mouvement politico-militaire afin de rechercher une reconnaissance politique.



Enfin, les ADF restent particulièrement actifs. Même si le nombre de civils tués leur étant attribué recule par rapport au mois de mai, le groupe poursuit ses attaques et étend sa présence au-delà de ses bastions habituels, jusqu'à la province du Haut-Uélé, selon le Baromètre sécuritaire du Kivu.



