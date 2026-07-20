Mbeuleukhé : l'ASC Diamono remporte la Coupe du maire face à Deukeundo

L'ASC Diamono a remporté la Coupe du maire de Mbeuleukhé, édition 2025, en s'imposant face à Deukeundo lors de la finale disputée ce dimanche 19 juillet 2026 au terrain municipal de Mbeuleukhé.



Au départ, quatre équipes étaient en compétition pour décrocher le trophée : Diamono, Deukeundo, Jam Ji et Yeggo. À l'issue des demi-finales, Diamono et Deukeundo ont validé leur ticket pour la finale, qui s'est déroulée devant un public venu nombreux malgré une forte canicule. Les populations de Mbeuleukhé et des localités environnantes ont ainsi répondu massivement à l'appel pour assister à cette grande fête du football navétane.



Parrain de la compétition, le maire de Mbeuleukhé, Aliou Dia, n'a pas ménagé ses efforts pour accompagner la jeunesse. Les quatre équipes engagées ont chacune bénéficié d'une enveloppe de 225 000 FCFA, d'un jeu complet d'équipements et de deux ballons.



En plus de ces dotations, l'équipe championne, Diamono, a reçu une prime de 100 000 FCFA, tandis que le finaliste malheureux, Deukeundo, est reparti avec 75 000 FCFA.



Le maire a également apporté un soutien financier à plusieurs composantes de l'organisation, notamment : la SOUCRA : 25 000 FCFA , le traçage du terrain : 42 000 FCFA , le déplacement des arbres : 75 000 FCFA , ainsi que des appuis à la commission sportive et financière et à la CQRP.



À l'issue de la rencontre, Aliou Dia s'est félicité de la forte mobilisation des populations et a salué le comportement exemplaire des joueurs et des supporters.



« Nous avons vu ce que nous attendons de vous », a-t-il déclaré à l'endroit des jeunes, avant de féliciter l'ASC Diamono pour son sacre et d'encourager Deukeundo pour son parcours.



Le maire a également rendu hommage à son adjoint Aliou Diop, à la délégation municipale, au président de la zone de Yang-Yang, Seyni Fall, ainsi qu'à l'ensemble de son comité directeur, dont l'engagement a permis le bon déroulement de cette finale dans un climat de fair-play, de discipline et de convivialité.



Prenant la parole au nom de la jeunesse, le président de zone Seyni Fall a exprimé sa reconnaissance au maire Aliou Dia pour son soutien constant aux activités sportives locales, soulignant que cet accompagnement constitue un levier important pour l'épanouissement des jeunes de Mbeuleukhé...

