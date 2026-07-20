Mbeuleukhé : l'ASC Diamono remporte la Coupe du maire face à Deukeundo


Mbeuleukhé : l'ASC Diamono remporte la Coupe du maire face à Deukeundo

L'ASC Diamono a remporté la Coupe du maire de Mbeuleukhé, édition 2025, en s'imposant face à Deukeundo lors de la finale disputée ce dimanche 19 juillet 2026 au terrain municipal de Mbeuleukhé.

Au départ, quatre équipes étaient en compétition pour décrocher le trophée : Diamono, Deukeundo, Jam Ji et Yeggo. À l'issue des demi-finales, Diamono et Deukeundo ont validé leur ticket pour la finale, qui s'est déroulée devant un public venu nombreux malgré une forte canicule. Les populations de Mbeuleukhé et des localités environnantes ont ainsi répondu massivement à l'appel pour assister à cette grande fête du football navétane.

Parrain de la compétition, le maire de Mbeuleukhé, Aliou Dia, n'a pas ménagé ses efforts pour accompagner la jeunesse. Les quatre équipes engagées ont chacune bénéficié d'une enveloppe de 225 000 FCFA, d'un jeu complet d'équipements et de deux ballons.

En plus de ces dotations, l'équipe championne, Diamono, a reçu une prime de 100 000 FCFA, tandis que le finaliste malheureux, Deukeundo, est reparti avec 75 000 FCFA.

Le maire a également apporté un soutien financier à plusieurs composantes de l'organisation, notamment : la SOUCRA : 25 000 FCFA , le traçage du terrain : 42 000 FCFA , le déplacement des arbres : 75 000 FCFA , ainsi que des appuis à la commission sportive et financière et à la CQRP.

À l'issue de la rencontre, Aliou Dia s'est félicité de la forte mobilisation des populations et a salué le comportement exemplaire des joueurs et des supporters.

« Nous avons vu ce que nous attendons de vous », a-t-il déclaré à l'endroit des jeunes, avant de féliciter l'ASC Diamono pour son sacre et d'encourager Deukeundo pour son parcours.

Le maire a également rendu hommage à son adjoint Aliou Diop, à la délégation municipale, au président de la zone de Yang-Yang, Seyni Fall, ainsi qu'à l'ensemble de son comité directeur, dont l'engagement a permis le bon déroulement de cette finale dans un climat de fair-play, de discipline et de convivialité.

Prenant la parole au nom de la jeunesse, le président de zone Seyni Fall a exprimé sa reconnaissance au maire Aliou Dia pour son soutien constant aux activités sportives locales, soulignant que cet accompagnement constitue un levier important pour l'épanouissement des jeunes de Mbeuleukhé...


Mbeuleukhé : l'ASC Diamono remporte la Coupe du maire face à Deukeundo


Lundi 20 Juillet 2026
Zale Ndiaye (Linguère)



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Meeting attaqué à Jaxaay : les trois versions du prévenu qui ont semé le doute au tribunal

Meeting attaqué à Jaxaay : les trois versions du prévenu qui ont semé le doute au tribunal - 20/07/2026

Guédiawaye : une disparition de deux jours d’une adolescente de 15 ans fait éclater de graves accusations de viol au sein d’une famille

Guédiawaye : une disparition de deux jours d’une adolescente de 15 ans fait éclater de graves accusations de viol au sein d’une famille - 20/07/2026

Affamé après son service, un cuisinier vole 1 500 FCFA pour manger et tombe dans un piège

Affamé après son service, un cuisinier vole 1 500 FCFA pour manger et tombe dans un piège - 20/07/2026

Mondial 2026: un bilan contrasté entre exploits, polémiques et adieux de joueurs après un tournoi XXL

Mondial 2026: un bilan contrasté entre exploits, polémiques et adieux de joueurs après un tournoi XXL - 20/07/2026

Est de la RDC: le M23 redevient le principal auteur de violences contre les civils, indique le Baromètre sécuritaire du Kivu

Est de la RDC: le M23 redevient le principal auteur de violences contre les civils, indique le Baromètre sécuritaire du Kivu - 20/07/2026

Gabon: les enjeux de la visite du président Brice Oligui Nguema en France

Gabon: les enjeux de la visite du président Brice Oligui Nguema en France - 20/07/2026

Tech IA chinoise et Initiative de gouvernance mondiale : nouvelles opportunités pour les entreprises numériques africaines

Tech IA chinoise et Initiative de gouvernance mondiale : nouvelles opportunités pour les entreprises numériques africaines - 20/07/2026

Kaolack- Un petit-fils de Baye Niass quitte le Parti Pastef:

Kaolack- Un petit-fils de Baye Niass quitte le Parti Pastef: " ma conscience ne me permet plus aujourd'hui de continuer mon parcours au sein du Parti Pastef"( Baye Mbaye Niasse). - 19/07/2026

Entre urgences sociales et querelles politiques / Le diagnostic sévère d’Abdou Khafor Touré: « Les Sénégalais ne mangent pas le calendrier électoral »

Entre urgences sociales et querelles politiques / Le diagnostic sévère d’Abdou Khafor Touré: « Les Sénégalais ne mangent pas le calendrier électoral » - 19/07/2026

Championnat regional de Takewondo : Dakar designe ses champions et prépare la relève olympique

Championnat regional de Takewondo : Dakar designe ses champions et prépare la relève olympique - 19/07/2026

La Coalition « Diomaye Président » acte sa transformation en grand parti politique

La Coalition « Diomaye Président » acte sa transformation en grand parti politique - 19/07/2026

Politique : Pape Mahawa Diouf acte la rupture avec l’APR et lance son mouvement citoyen RACINE / Reeni Askan Wi

Politique : Pape Mahawa Diouf acte la rupture avec l’APR et lance son mouvement citoyen RACINE / Reeni Askan Wi - 19/07/2026

Sommet de la Cedeao à Freetown:

Sommet de la Cedeao à Freetown: " l'heure n'est plus aux constats mais à l'action...", Pr Bassirou Diomaye Faye - 19/07/2026

MAGAL 2026- Les commerçants de « ACIS » frustrés par l’absence d’économie endogène pour mieux capter les 250 milliards générés par le 18 Safar

MAGAL 2026- Les commerçants de « ACIS » frustrés par l’absence d’économie endogène pour mieux capter les 250 milliards générés par le 18 Safar - 19/07/2026

SAMES : les médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes se mettent en ordre de bataille et menacent de durcir le ton

SAMES : les médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes se mettent en ordre de bataille et menacent de durcir le ton - 19/07/2026

JOJ Dakar 2026 : la FSJDA veut bâtir un héritage durable avec l’accompagnement du ministère de la Communication

JOJ Dakar 2026 : la FSJDA veut bâtir un héritage durable avec l’accompagnement du ministère de la Communication - 19/07/2026

80 000 voix pour un cheveu : la révolte silencieuse des élèves ivoiriennes

80 000 voix pour un cheveu : la révolte silencieuse des élèves ivoiriennes - 19/07/2026

MBOUR : « NOUS AVONS UN PAYS À CONSTRUIRE, PAS DES GLADIATEURS À FORMER ! » — ABDOURAKHMANE DABO LANCE L’APPEL DE WOYINKA

MBOUR : « NOUS AVONS UN PAYS À CONSTRUIRE, PAS DES GLADIATEURS À FORMER ! » — ABDOURAKHMANE DABO LANCE L’APPEL DE WOYINKA - 19/07/2026

Le Xooy et les traditions vivantes : comment le Sénégal préserve sa mémoire ( Paul Sedar Ndiaye)

Le Xooy et les traditions vivantes : comment le Sénégal préserve sa mémoire ( Paul Sedar Ndiaye) - 19/07/2026

Fuyant la guerre, rattrapés par la route : le drame des réfugiés burkinabè à Bandiagara

Fuyant la guerre, rattrapés par la route : le drame des réfugiés burkinabè à Bandiagara - 19/07/2026

Donald Trump sous les projecteurs de la finale du Mondial

Donald Trump sous les projecteurs de la finale du Mondial - 19/07/2026

Un ferry fait naufrage avec 116 personnes à bord au large des côtes du Guyana

Un ferry fait naufrage avec 116 personnes à bord au large des côtes du Guyana - 19/07/2026

KOLDA : Le nouveau DG de la LONASE, Abdourahmane Baldé, prône l'unité et promet de contribuer à la réélection...

KOLDA : Le nouveau DG de la LONASE, Abdourahmane Baldé, prône l'unité et promet de contribuer à la réélection... - 19/07/2026

Des orages et des inondations frappent New York avant la finale du Mondial: “Restez prudents”

Des orages et des inondations frappent New York avant la finale du Mondial: “Restez prudents” - 19/07/2026

Le sommet de la Cédéao s’ouvre à Freetown avec la promesse de redéfinir les rôles de l’organisation

Le sommet de la Cédéao s’ouvre à Freetown avec la promesse de redéfinir les rôles de l’organisation - 19/07/2026

Interview - Audience entre Diomaye et Macky Sall :

Interview - Audience entre Diomaye et Macky Sall : "Dans une démocratie mature, les échanges entre un Président en exercice et un ancien Chef de l'État participent à la continuité de l'État et au rayonnement du Sénégal" (Djibril Bâ) - 19/07/2026

Intelligence artificielle en entreprise : L'IA devance la préparation des équipes, alerte Kyndry

Intelligence artificielle en entreprise : L'IA devance la préparation des équipes, alerte Kyndry - 18/07/2026

Emploi décent : Vers un « changement de posture » sur les clauses sociales des marchés publics

Emploi décent : Vers un « changement de posture » sur les clauses sociales des marchés publics - 18/07/2026

Samira Daoud, Directrice régionale de l’OIT à Dakar: « Nous mesurons cette problématique que vivent aujourd’hui beaucoup de travailleurs »

Samira Daoud, Directrice régionale de l’OIT à Dakar: « Nous mesurons cette problématique que vivent aujourd’hui beaucoup de travailleurs » - 18/07/2026

69ᵉ session de la CEDEAO: Le Président Diomaye Faye en visite de deux jours à Freetown

69ᵉ session de la CEDEAO: Le Président Diomaye Faye en visite de deux jours à Freetown - 18/07/2026

RSS Syndication